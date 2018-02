​Protection des enfants sur internet : Le Sénégal lance son plan d'action national

A l’occasion de l'atelier de validation du Plan national d'action sur la protection des enfants sur internet, le directeur de cabinet du ministre de la Communication Souleymane Diallo a souligné lors de son discours qu’ aujourd’hui plus que jamais, la question de la protection des enfants sur internet se pose encore avec plus d’acuité.



« Avec plus de 4 milliards d’utilisateurs, internet constitue un univers dynamique incroyable aux potentialités quasi définies, capable de répondre aux grandes problématiques. Les risques liés au cyber criminalité ne cessent de croître tant au niveau national qu’international avec l’exploitation de nos enfants à des images choquantes, la divulgation d’informations personnelles et leur persistance, le cyber harcèlement à savoir les menaces et chantages dont ils sont souvent victimes », a déclaré Souleymane Diallo.



A l’en croire, en réalité ces délits requièrent d’une action globale en particulier lorsqu’il s’agit de protéger des citoyens les plus jeunes et plus vulnérables que sont les mineurs.



Souleymane Diallo reste convaincu que la question de la protection des enfants sur internet est un défi mondial qui appelle à une réponse globale.



Pour sa part, la coordinatrice de la cellule d'appui à la protection de l'enfance Ramatoulaye Ndao Diouf estime que ces dernières années nous assistons à une recrudescence des violences faites aux enfants. Ce plan national est une belle occasion de pouvoir protéger les enfants du Sénégal des dérives sur internet. Ainsi, elle souhaite que les enfants soient mieux protégés sur intérêt