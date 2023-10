​Publication de l’arrêté portant Aide à la presse: Moussa Bocar Thiam promeut la « loi du silence »

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Moussa Bocar Thiam s'est justifié, mercredi, sur Sen Tv, sur la publication de l’arrêté portant aide à la presse, par des arguments qui pousseraient à ricaner n'eut été le contexte, indique le journal Libération. «C'est le comité qui fait un arrêté pour fixer le tableau et la somme que chaque entreprise doit recevoir en se basant sur des critères. C'est le Trésor qui paie. Maintenant, il y a un grand débat autour de la publication de la liste des entreprises et combien chacune d'elle reçoit», a-t-il rappelé.



«Moi, je ne vois pas tout à fait l'intérêt parce que la transparence, c'est dans le processus d'octroi de ce fonds. Le ministre n'a aucune influence là-dessus », a poursuivi M. Thiam.



Le journal Libération a pour sa part confié pour la deuxième année consécutive, « n’avoir reçu même 1 Fcfa lors de la répartition de l'aide à la presse. Pendant ce temps, des publications aux tirages confidentiels, des journaux n'existant qu'en Pdf, des titres qui vendent leur première page aux plus offrants.., étaient gavés ».



« Comme d'autres médias lésés, nous indiquions qu'il serait souhaitable de publier l'arrêté de répartition de ces fonds publics pour permettre à tout un chacun de se faire une idée. Mais cette démarche très simple, symbole de transparence, n'agrée par le ministre de tutelle », souligne le journal.



Libération assure qu’il déploiera tous ses moyens d'investigation pour mettre la main sur cet arrêté et le rendre public comme la tutelle refuse de le faire.