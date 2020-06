​Réouverture des classes au Sénégal : un taux de présence de 90% noté au lycée Seydina Issa Rohou Layi ex- LPA

La décision de Macky Sall de rouvrir les classes d’examen a finalement été respectée dans la plupart des établissements du Sénégal. Aux Parcelles Assainies, au niveau du Lycée Seydina Issa Rohou Layi ex- LPA le taux de présence est évalué à 90 %. Avec 14 terminales au départ, 9 d’entre elles ont été divisées. Actuellement, ils sont à 24 classes de Terminales. Les L’ n’ont pas été divisées. Parce qu’ils ne font pas 30. Et sont dans des salles larges, ou chacun peu occupé une table. Côté professeurs également cinq (5) absents justifiés, et expliqués ont été dénombrés. Selon Ahmadou Elimane Sall, Censeur dudit lycée, « la seule chose déplorable dans cet établissement, c’est la différence qu’il y a entre le nombre de masques, de gels de morceau de savon commandé, et qu'ils n'ont pas eu ». Parlant du programme, M. Sall précise : « La seule discipline qui nous pose problème, c’était la philosophie. Mamadou Ly, professeur de mathématique soutient que toute se passe bien, et que la distanciation sociale entre les élèves au niveau des classes a été respectée. Les mesures barrières ont été également respectées à l’école élémentaire Parcelles Assainies (GB). Selon Mamadou Wade le directeur de l’école, tout le matériel demandé est déjà sur place. Il précise également que les mesures que les mesures barrière ont été respectées. Les écarts demandés, ont été dans les Sales de classes ont été respectés. Suivez la vidéo !!!