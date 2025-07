Dakar : deux étrangers en possession de 100 comprimés de Tramadol arrêtés par l’OCTRIS

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de Stupéfiants, la Brigade de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants de Dakar (OCRTIS) a procédé à l’interpellation le 28 juillet 2025, de deux individus en possession de 10 plaquettes de Tramadol, soit un total de 100 comprimés.



Selon l’information de la direction de la police publiée sur sa page Facebook, ce mercredi, les mises en cause, de nationalité étrangère ont pu être interpellés suite à un renseignement fourni par un agent de sécurité, signalant la présence de substances psychotropes dans un colis à destination des États-Unis. Ainsi, une intervention ciblée a permis l’arrestation des suspects.



Lors de la perquisition, rapporte la même source, les enquêteurs ont également saisi, « un véhicule de marque Ford Fusion, une moto TVS, deux sommes d’argent : 28.000 F CFA et 16.000 F CFA.



Les mis en cause ont par la suite, été placés en garde à vue pour « association de malfaiteurs, Importation de substances psychotropes en vue de trafic, Blanchiment de capitaux ».