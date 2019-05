​Réponse à la main tendue du Président: les pharmaciens décident d’aller vers une solution palliative

Le syndicat national des pharmaciens privés du Sénégal, en réponse à la main tendue du chef de l’Etat, a décidé d’aller vers une solution palliative. En effet, le syndicat qui avait prévu de fermer les officines de 8 heures à 18 heures, a revu la plage horaire à la baisse. Il invite les pharmaciens à fermer les officines de 8 heures à 10 heures, ce mercredi à titre symbolique.



« Le chef de l’Etat s’est engagé à accorder une audience aux pharmaciens en réponse à la main tendue du chef de l’Etat, et compte tenu de l’importance que nous les pharmaciens accordons à la disponibilité des produits pharmaceutique pour la population, le syndicat a décidé d’aller vers une solution palliative. Cela veut dire comme nous avions prévu de fermer les officines de 8 heures à 18 heures, nous avons revu la plage horaire à la baisse », a indiqué Dr Assane Diop, président du syndicat des pharmaciens privé du Sénégal.



Poursuivant ses propos, il précise : « Donc nous invitons les pharmaciens aujourd’hui à fermer les officines de 8 heures à 10 heures à titre symbolique et pour protester contre la décision de libérer Amadou Oury Diallo et d’annuler le sit-in que nous avions prévu devant le siège de l’ordre des pharmaciens ».



Toutefois, le syndicat compte prendre à témoin « l’opinion nationale et internationale par rapport à cette décision du chef de l’Etat d’apporter des solutions aux problèmes du secteur de la pharmacie. Mais également de lutter efficacement contre la vente illicite des médicaments au Sénégal ».