​Saint-Louis : le prix du riz brisé ordinaire en baisse, les nouveaux tarifs plafonds dévoilés

​Réuni ce mardi à la Gouvernance, le Conseil régional de la consommation de Saint-Louis a officialisé une baisse significative des prix du riz brisé ordinaire. Cette mesure, qui entre en vigueur dès ce mercredi, vise à soulager le panier de la ménagère dans les trois départements de la région.



​Sous la présidence de Sidy Guissé Diongue, Gouverneur adjoint chargé des affaires administratives, les autorités régionales ont franchi une nouvelle étape dans la lutte contre la cherté de la vie. Cette décision fait suite aux directives nationales entamées en juin 2024, touchant des produits essentiels comme l'huile, la farine ou encore le ciment.



​Le Directeur régional du commerce, Dr Ousmane Diallo, a souligné l'ampleur de cette réduction : « C’est 60 F de moins par kilo à Saint-Louis, 65 F à Dagana et 75 F à Podor. Les réductions appliquées ici sont même plus importantes que celles observées à Dakar », s'est-il réjoui.



​Pour garantir la transparence, le Conseil a détaillé la nouvelle grille tarifaire. Il est important de noter que ces montants sont des prix plafonds. "Ils ne peuvent être dépassés, mais peuvent être revus à la baisse selon les points de vente". Pour la région de Saint-Louis, le prix au détails est fixé à 300 FCFA et a 1350 FCFA, le sac. La tonne 277 500 FCFA. Pour la région de Dagana, le prix au détail est de 310 FCFA, le 13850 FCFA; , la tonne à 288; 000 FCFA. Pour la région de Podor, le prix au détail est fixé à 325 FCFA, le sac de 50 kg à 14 000 FCFA, la tonne à 289. 000 fcfa.



​Les nouveaux tarifs sont applicables dès ce mercredi à 8 heures. Le Gouverneur adjoint a précisé qu'un arrêté officiel viendra formaliser ces décisions dans les plus brefs délais.



​Cependant, le Dr Ousmane Diallo a tenu à lancer un avertissement ferme aux opérateurs économiques : la spéculation ne sera pas tolérée. « Des sanctions seront appliquées à l’encontre de ceux qui ne respecteront pas les prix en vigueur », a-t-il prévenu.



​« Cette mesure concertée est un pas important vers une meilleure maîtrise des prix et une amélioration du pouvoir d’achat des populations», note Sidy Guissé Diongue, Gouverneur adjoint dans les colonnes du journal Enquête.