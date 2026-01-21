Afrique de l'Ouest et centrale : 12 pays de la région face à une crise humanitaire sans précédent

« L’Afrique de l’Ouest et centrale est confrontée à une crise humanitaire complexe et croissante qui touche des millions de personnes », c’est l’alerte rouge donné par le Rapport mondial sur l'aide humanitaire 2026 (GHO 2026). Il ressort que les violences persistantes, les conflits continus et les catastrophes environnementales contraignent des familles à fuir leurs foyers et rendent plus difficile la satisfaction de leurs besoins fondamentaux.



« Des millions de personnes ont été déplacées de force dans la région, dont 12,7 millions de personnes déplacées internes et 3,7 millions de réfugiés et demandeurs d’asile ». La plupart des personnes déplacées sont des femmes et des enfants, dont beaucoup ont fui à plusieurs reprises et sont exposées à de graves risques, notamment des violences et des exploitations sexistes, avec des cas de viol et de prostitution comme moyen de survie.



Le rapport mondial sur l’aide humanitaire estime que le conflit continue de s'étendre. « Les violences en provenance du Sahel central, notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ont débordé sur le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et la Mauritanie. Parallèlement, l'insécurité dans le bassin du lac Tchad et le conflit en cours au Soudan contraignent toujours plus de personnes à fuir leurs foyers », note-t-il.



Les inondations ont touché plus de 2 millions de personnes dans 12 pays

Les intempéries aggravent également la situation dans la région. En 2025, de fortes pluies et des inondations ont touché plus de 2 millions de personnes dans 12 pays, détruisant les récoltes, endommageant les habitations et coupant l'accès aux écoles et aux dispensaires. La République démocratique du Congo a été particulièrement touchée, avec plus de 831 000 personnes affectées. Ces catastrophes anéantissent les sources de revenus et de nourriture des populations, plongeant des communautés déjà vulnérables dans une crise encore plus profonde.



L’accès humanitaire demeure une contrainte majeure dans la région, où l’insécurité, les restrictions de circulation, les obstacles bureaucratiques et logistiques, ainsi que la désinformation et la mésinformation discréditant les acteurs humanitaires, entravent l’acheminement de l’aide vitale aux populations dans le besoin.



D’après le rapport, en 2026, plus de 42 millions de personnes dans la région auront besoin d'aide pour survivre et se protéger. Les organisations humanitaires s'efforcent d'atteindre les populations les plus vulnérables, avec pour objectif de venir en aide à 24 millions de personnes. Pour fournir une aide vitale et une protection adéquate, 5,1 milliards de dollars sont nécessaires.



Cependant, le manque de financement a contraint les organisations à réduire la portée de l'aide et à faire des choix difficiles quant aux priorités et aux bénéficiaires. Sans ressources urgentes, les familles seront de plus en plus confrontées à la faim, aux déplacements et aux risques d'insécurité en Afrique de l'Ouest et centrale, ce qui aggravera leurs souffrances.

