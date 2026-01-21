CAN 2025 : la CAF sanctionne lourdement l’Algérie

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict concernant les incidents survenus lors du match Algérie – Nigéria, disputé le 10 janvier à Rabat et comptant pour les quarts de finale de la CAN 2025.



Plusieurs sanctions ont été prononcées contre deux joueurs algériens et la Fédération algérienne de football (FAF), indique cette dernière dans un communiqué rendu public ce mercredi 21 janvier.



La CAF inflige une amende de 100.000 dollars à la FAF

Les joueurs sanctionnés sont le gardien Luca Zidane et le défenseur Rafik Belghali. Le premier a écopé de deux matchs de suspension, applicables aux rencontres des éliminatoires de la CAN 2027, et le second de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, applicables pendant la même compétition.



La FAF, elle, a écopé de plusieurs amendes pécuniaires d’une valeur totale de 100.000 dollars. Dans le détail, la Fédération algérienne est condamnée à payer 5.000 dollars pour conduite incorrecte de l’équipe nationale, suite à l’avertissement de cinq joueurs au cours du match face au Nigeria, et 25.000 dollars pour le « comportement inapproprié » de certains joueurs et officiels à l’issue de la rencontre.





Avec TSA Algérie