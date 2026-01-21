Propagation de fausses informations après la finale de la CAN 2025 : le CORED exhorte les médias au professionnalisme

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) appelle les journalistes et techniciens des médias à faire preuve de prudence, mais surtout de professionnalisme dans le traitement des informations à l'issue de la finale de la CAN ayant opposé le Maroc au Sénégal.



Dans un communiqué daté du 21 janvier, le CORED dit avoir constaté une « circulation virale de fausses informations, photos et vidéos de toutes sortes ». Le Conseil demande aux médias de faire attention à ne pas se faire « l'écho de fausses informations susceptibles d'envenimer la situation entre le Sénégal et le Maroc, et pouvant mettre en danger des ressortissants des deux pays ».



Rappelant que la « diffusion d'une information n'est jamais neutre », le Conseil appelle à un « traitement professionnel: vérifier et recouper toute information avant de la partager ». Cette démarche s'impose aujourd'hui avec la circulation virale de contenus générés, entre autres, par l'IA et largement partagés sur les réseaux sociaux, insiste le communiqué.



Le CORED recommande aux professionnels des médias d'avoir toujours à l'esprit l'Article 1 de la Charte des journalistes du Sénégal qui insiste sur le droit du public à une information juste et équilibrée » et l'Article 13 du Code de la presse qui dispose que « le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas publier des informations, des documenta, des images et des sons dont l'origine n'est pas connue d'eux ».