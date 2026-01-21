Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Lutte contre l'orpaillage clandestin : importante saisie de matériel à Bambadji



La Gendarmerie a démantelé un site d'orpaillage clandestin au village de Gamba-Gamba dans le secteur de Bambadji. Selon un communiqué, l’opération a été menée le mardi 20 janvier 2026 par une patrouille du détachement du GARSI 2, déployée en poste avancé dans la zone.
 
Plusieurs matériels utilisés pour l’orpaillage ont été saisis. Les forces de l’ordre ont notamment récupéré sept cracheurs, quatre tricycles, deux motos, cinq groupes électrogènes ainsi que deux marteaux-piqueurs.
Moussa Ndongo

Mercredi 21 Janvier 2026 - 20:23


