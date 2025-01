​Santé publique à Saint-Louis : Mbathio Dieng alerte sur l’augmentation de cas de Diabète chez les jeunes

Dr Mbathio Dieng invité de l’émission jury du dimanche, ce 19 janvier 2025 a déclaré que le diabète de type 2 gagne du terrain chez les jeunes à Saint-Louis. Une tendance alarmante selon l’épidémiologiste et experte en santé publique. Elle plaide pour une alimentation saine.



« On a organisé un salon de la nutrition à Saint-Louis et on débattait de ces questions avec les spécialistes, des diabétologues et endocrinologues. L’explication qu’ils ont donné, ce sont les modes de vie, la sédentarité. Les gens ne bougent plus. Ils sont sur les ordinateurs, les téléphones toute la journée. Certains ne font plus du sport. L’alimentation aussi dès que l’on a une bourse élevée, on tend à manger les aliments qui sont très transformés, avec trop de sucre, en graisses et en sel. Des diabétologues et endocrinologues ont mis en avant plusieurs facteurs déterminants : La sédentarité grandissante, liée à une utilisation excessive des écrans et au manque d’activité physique. Ce sont les explications dues à cette montée de certaines maladies non-transmissibles comme le diabète. Le plus inquiétant, c’est chez les plus jeunes entre 20 et 30 ans », a déclaré Dr Mbathio Dieng.



Poursuivant ses propos, elle a par ailleurs mis en lumière des enjeux majeurs tels que la question de la santé de l’enfant, la préservation de l’environnement et les impactes de l’exploitation des hydrocarbures dans la région. « Saint Louis est confronté à beaucoup de problèmes de santé publique liée à la nutrition, à la santé de la mère et de l’enfant, mais qui sont liés à d’autres problématiques liées à l’enfant avec l’exploitation des hydrocarbures dans la région. Nous travaillons sur ces problématiques pour développer des interventions qui marchent et après les ouvrir dans d’autres régions », a déclaré Dr Mbathio Dieng.