Kaolack : les populations de Thioumby dénoncent le manque d'eau et la recrudescence du vol de bétail

Les habitants de la commune de Thioumby sont confrontés à des problèmes d'approvisionnement en eau depuis plusieurs années. Au-delà des coupures répétitives d'eau, s'ajoute le coût élevé de la facturation.



« Chaque jour, les robinets sont coupés pendant neuf heures. Ce qui est très difficile. Et quand ils vous amènent une facture, vous vous demandez depuis quand est-ce que j'ai consommé une telle quantité d'eau. Je peux dire sans risque de me tromper que nous vivons cette situation depuis maintenant 5 ans », dénonce leur porte-parole.



Le problème de l'insécurité y est également présent. Les populations alertent les autorités : « Le vol de bétail est devenu un phénomène très récurrent il y a plus de 10 ans. Pourtant, vous conviendriez avec moi que le secteur de l'élevage participe au développement durable du pays, réduit le chômage et aide à assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est un secteur passionnant. Mais malheureusement, ici, au niveau de la commune de Thioumby, les gens ne veulent plus investir dans ce secteur, car le vol de bétail est devenu une activité quotidienne. On n'entend pas parler d'autre chose pendant 10 jours sans qu'on nous annonce qu'on a volé le bétail de telle ou telle personne».



Toutefois, elles demandent de l'aide aux autorités : « Nous voulons simplement bénéficier du soutien du gouvernement. Nous lançons un appel solennel à toutes les autorités et à toutes les personnes de bonne volonté pour qu'elles nous aident à trouver des solutions à nos problèmes. »



Pour régler ces problèmes, les populations ont entamé plusieurs démarches aux côtés des autorités.