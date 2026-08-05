​Saraya : un homme arrêté avec 70 comprimés de Tramadol, un réseau de trafic de médicaments démantelé

Un individu a été interpellé puis placé en garde à vue à Saraya (sud-est) pour « vente et trafic de médicaments prohibés».



Selon une note de la gendarmerie, le suspect est poursuivi pour « vente illicite de médicaments, exercice illégal de la profession de pharmacien et mise en danger de la vie d'autrui ».



L'opération, menée le 03 juillet 2026 dans la soirée, a permis la saisie de 70 comprimés de Tramadol, un médicament dont la commercialisation en dehors des circuits autorisés représente un risque majeur pour la santé publique.



Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire, d'établir les circonstances des faits et d'identifier d'éventuelles ramifications du réseau de trafic.