​Saraya : un homme arrêté avec 70 comprimés de Tramadol, un réseau de trafic de médicaments démantelé

Un individu a été interpellé puis placé en garde à vue à Saraya (sud-est) pour « vente et trafic de médicaments prohibés».
Selon une note de la gendarmerie, le suspect est poursuivi pour « vente illicite de médicaments, exercice illégal de la profession de pharmacien et mise en danger de la vie d'autrui ».
L'opération, menée le 03 juillet 2026 dans la soirée, a permis la saisie de 70 comprimés de Tramadol, un médicament dont la commercialisation en dehors des circuits autorisés représente un risque majeur pour la santé publique.
Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire, d'établir les circonstances des faits et d'identifier d'éventuelles ramifications du réseau de trafic.
Selon une note de la gendarmerie, le suspect est poursuivi pour « vente illicite de médicaments, exercice illégal de la profession de pharmacien et mise en danger de la vie d'autrui ».
L'opération, menée le 03 juillet 2026 dans la soirée, a permis la saisie de 70 comprimés de Tramadol, un médicament dont la commercialisation en dehors des circuits autorisés représente un risque majeur pour la santé publique.
Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire, d'établir les circonstances des faits et d'identifier d'éventuelles ramifications du réseau de trafic.
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