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​Saraya : un homme arrêté avec 70 comprimés de Tramadol, un réseau de trafic de médicaments démantelé



​Saraya : un homme arrêté avec 70 comprimés de Tramadol, un réseau de trafic de médicaments démantelé
Un individu a été interpellé puis placé en garde à vue à Saraya (sud-est) pour « vente et trafic de médicaments prohibés». 

Selon une note de la gendarmerie, le suspect est poursuivi pour « vente illicite de médicaments, exercice illégal de la profession de pharmacien et mise en danger de la vie d'autrui ».

L'opération, menée le 03 juillet 2026 dans la soirée, a permis la saisie de 70 comprimés de Tramadol, un médicament dont la commercialisation en dehors des circuits autorisés représente un risque majeur pour la santé publique.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire, d'établir les circonstances des faits et d'identifier d'éventuelles ramifications du réseau de trafic.
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Fatime Gueye

Mercredi 5 Août 2026 - 11:14


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