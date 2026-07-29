​Sénégal: Sen’eau annonce des coupures d’eau du 1er au 2 août dans plusieurs localités

Sen’eau va procéder à d’importants travaux sur le réseau public d’eau potable à l’occasion du Magal de Touba. Dans un communiqué daté du 29 juillet 2026, la société d’exploitation de l’eau informe ses clients qu’elle profitera de cette période, « correspondant à une période de forte baisse des consommations », pour effectuer des opérations d’entretien et de renouvellement d’équipements.
Les travaux sont prévus « du samedi 01 au dimanche 02 août 2026 ». Ils concernent plusieurs équipements et accessoires du réseau. En conséquence, SEN'EAU annonce des perturbations dans la distribution. « Des perturbations allant de la baisse de pression au manque d’eau seront notées » dans les localités de Dakar Ville et sa Banlieue, Rufisque, Thiès et Mbour.
Selon le communiqué, la situation « reviendra progressivement à la normale dans la journée à partir du lundi 03 août 2026 dans la soirée ».
Sen’eau a présenté ses excuses pour les désagréments et a appelé à la compréhension des usagers. L’objectif de ces travaux, précise la société, est « d’améliorer durablement la qualité du service ».
Les travaux sont prévus « du samedi 01 au dimanche 02 août 2026 ». Ils concernent plusieurs équipements et accessoires du réseau. En conséquence, SEN'EAU annonce des perturbations dans la distribution. « Des perturbations allant de la baisse de pression au manque d’eau seront notées » dans les localités de Dakar Ville et sa Banlieue, Rufisque, Thiès et Mbour.
Selon le communiqué, la situation « reviendra progressivement à la normale dans la journée à partir du lundi 03 août 2026 dans la soirée ».
Sen’eau a présenté ses excuses pour les désagréments et a appelé à la compréhension des usagers. L’objectif de ces travaux, précise la société, est « d’améliorer durablement la qualité du service ».
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