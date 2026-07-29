Grand Magal de Touba : 500 journalistes accrédités pour couvrir l’événement

À quelques jours du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août prochain, le comité d’organisation annonce la prise en charge de 500 journalistes accrédités, alors que plusieurs milliers de demandes sont enregistrées chaque année.



Le président de la commission culture et communication du Grand Magal, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, a souligné que cette couverture médiatique témoigne de l’ampleur de l’événement, qui mobilise chaque année des millions de pèlerins et attire des médias nationaux et internationaux.



Il a rappelé que l’organisation du Grand Magal représente « un défi logistique majeur dont les retombées dépassent largement le cadre religieux pour impacter l’économie nationale ».



Selon lui, la contribution économique de l’événement justifie les importants investissements consentis par l’État dans les secteurs de l’hydraulique, des infrastructures et de l’assainissement.



Selon l’APS, le responsable a également mis en avant les valeurs d’hospitalité, de solidarité et de partage qui caractérisent l’accueil des fidèles, soulignant que la réussite du Magal repose sur une synergie entre les autorités religieuses, les services de l’État, les collectivités territoriales, les partenaires privés et les milliers de bénévoles mobilisés.