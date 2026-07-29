Ndangalma : un présumé voleur de mouton âgé de 30 ans battu à mort par une foule en colère

Dans le village de Mbaye Fall, dans la commune de Ndangalma (centre-ouest), un présumé voleur de mouton, âgé de 30 ans, a été battu à mort par une foule en colère. Son complice supposé, quant à lui, à réussir à s’échapper, selon les informations de la RFM, dans le journal de 12h.



A l’origine de cette affaire, deux individus à bord d’une moto «Jakarta» se sont introduits dans le village dans le but de dérober des moutons. Alertés, les jeunes du village ont organisé un comité de surveillance en se positionnant près des motos stationnées par les suspects. À leur retour, alors qu'ils transportaient deux moutons, les deux hommes se sont retrouvés face à un important comité d'accueil. Ils ont alors abandonné leur butin et tenté de prendre la fuite.



Si l'un d'eux a réussi à échapper à la foule, l'autre qui tentait de se défendre avec une machette a rapidement été maîtrisé puis violemment évacué vers l'hôpital de Diourbel. «Le jeune homme est arrivé sans vie. Les médecins ont constaté son décès à son admission à l'hôpital», a précisé la RFM.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame.