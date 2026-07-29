Linguère : une course nocturne entre «Jakartamen» fait un mort

Le 27 juillet 2026, vers 23 heures, des conducteurs de motocyclettes de type « Jakarta » se livraient à une course de vitesse aux abords immédiats du grand rond-point de Linguère, à 305 Km au nord-est de Dakar. Au cours de cette course illégale, deux motocyclettes conduites respectivement par Dame Sow et Modou Ndao, tous âgés de 20 ans, sont entrées en collision. Le choc a occasionné de graves blessures aux deux jeunes hommes.



Selon le quotidien Libération, les victimes ont été évacuées d’urgence par les sapeurs-pompiers à l’Hôpital Magatte Lô de Linguère pour y recevoir les soins appropriés. Malgré la prise en charge médicale, Dame Sow a succombé à ses blessures le 28 juillet 2026, vers 10 heures. Son corps a été déposé à la morgue de l’Hôpital Magatte Lô de Linguère.



Une enquête a été ouverte par le commissariat de Linguère pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident.