Linguère : une course nocturne entre «Jakartamen» fait un mort

Le 27 juillet 2026, vers 23 heures, des conducteurs de motocyclettes de type « Jakarta » se livraient à une course de vitesse aux abords immédiats du grand rond-point de Linguère, à 305 Km au nord-est de Dakar. Au cours de cette course illégale, deux motocyclettes conduites respectivement par Dame Sow et Modou Ndao, tous âgés de 20 ans, sont entrées en collision. Le choc a occasionné de graves blessures aux deux jeunes hommes.
Selon le quotidien Libération, les victimes ont été évacuées d’urgence par les sapeurs-pompiers à l’Hôpital Magatte Lô de Linguère pour y recevoir les soins appropriés. Malgré la prise en charge médicale, Dame Sow a succombé à ses blessures le 28 juillet 2026, vers 10 heures. Son corps a été déposé à la morgue de l’Hôpital Magatte Lô de Linguère.
Une enquête a été ouverte par le commissariat de Linguère pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident.
Selon le quotidien Libération, les victimes ont été évacuées d’urgence par les sapeurs-pompiers à l’Hôpital Magatte Lô de Linguère pour y recevoir les soins appropriés. Malgré la prise en charge médicale, Dame Sow a succombé à ses blessures le 28 juillet 2026, vers 10 heures. Son corps a été déposé à la morgue de l’Hôpital Magatte Lô de Linguère.
Une enquête a été ouverte par le commissariat de Linguère pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident.
Autres articles
-
État civil : la Cour des comptes ouvre un vaste audit dans 74 communes
-
Sénégal: Sen’eau annonce des coupures d’eau du 1er au 2 août dans plusieurs localités
-
Ziguinchor : le corps sans vie d’un bébé découvert dans le canal de Boucotte Korentas
-
Grand Magal de Touba : son impact économique estimé à 630 milliards de FCFA, selon une étude
-
Éducation : le gouvernement se dote d’un document de politique linguistique nationale