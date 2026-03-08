​Sénégal : une rupture politique désormais assumée au sommet de l’État

La rupture politique entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko semble désormais actée. C’est l’analyse de Assane Samb, directeur de publication du quotidien Solo, qui évoque une « cohabitation douce » au sommet de l’État.



Selon lui, la récente restructuration de la coalition Diomaye Président confirme une dualité politique déjà perceptible depuis plusieurs mois. « Il n’y a pas eu de grand changement par rapport au contexte politique marqué par la dualité entre Diomaye et Sonko. Mais la restructuration opérée par Diomaye Président traduit un ancrage plus fort et confirme une rupture politique au sommet de l’État », analyse-t-il.



Pour l’analyste, la coalition Diomaye Président cherche désormais à affirmer son autonomie face au PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. « Le divorce politique est consommé. La structuration mise en place montre clairement que Diomaye Président entend fonctionner de manière indépendante », estime Assane Samb.



Il souligne également que cette coalition se dote désormais d’une organisation interne très poussée, avec statuts et règlement intérieur, une démarche rare pour une coalition politique au Sénégal. « Dans les faits, cela ressemble presque au fonctionnement d’un parti politique », précise-t-il.



Dans ce contexte, la rivalité politique entre les deux anciens alliés pourrait s’intensifier. « Diomaye et Sonko formaient autrefois un duo. Aujourd’hui, ils sont contraints de se faire face politiquement », conclut l’analyste politique.