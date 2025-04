​Senegindia SD City : les propriétaires dénoncent l'insécurité, et un non-respect flagrant des normes de construction

Les propriétaires de la cité Senegindia SD City à Diamniadio ne sont pas contents de leur promoteur immobilier qui, selon eux, veut les forcer à adhérer à un syndic imposé. Ces propriétaires disent être confrontés à de graves problèmes qui affectent leur qualité de vie. Ils ont également souligné l'absence de cadre réglementaire, le manque d'organisation syndicale, l'insécurité, et un non-respect flagrant des normes de construction.



« Nous, propriétaires de la cité Senegindia SD City à Diamniadio, dénonçons une situation chaotique qui affecte profondément notre qualité de vie et notre investissement immobilier. Livrés autour de 2020, nos immeubles font face à de graves dysfonctionnements : absence de cadre réglementaire de vie, manque d’organisation en syndic, insécurité, non-respect des normes de construction et absence de finitions. Dès la remise des clés, un système informel de branchements à l’eau et à l’électricité a été mis en place, moyennant des paiements au promoteur en attendant la régularisation des compteurs individuels. Si certains propriétaires ont pu se mettre en règle, d’autres n’ont jamais obtenu leur propre raccordement en eau, entraînant une gestion anarchique et des tensions au sein de la copropriété », a confié un propriétaire d’appartement et de villas.



Mieux, poursuit-il : « En parallèle, la gestion des frais de copropriété a été monopolisée par une société choisie par le promoteur en laissant à côté l’appel à candidature effectué par le notaire, les offres sont toujours sous enveloppe, sans consultation des propriétaires. Ce manque de transparence a favorisé une dérive mafieuse, où les espaces communs se dégradent, les paiements ne sont pas maîtrisés et les transformations anarchiques fleurissent sans contrôle. Une chasse aux sorcières ou intimidation à ceux qui veulent mettre de l’ordre dans la cité par une personne qui cherche à se recycler après son échec sur d’autres terrains. Récemment, le promoteur de Senegindia a saisi les compteurs d'eau individuels des propriétaires en les menaçant de violence. Le plan du promoteur est de forcer les propriétaires à adhérer à un syndicat spécifique, plutôt que de permettre à la copropriété de choisir son gestionnaire par le biais d'une assemblée générale ».



Face à cette situation qu’ils jugent « intolérable », les propriétaires de la cité Senegindia SD City à Diamniadio exigent et sans délai : "l’accès libre à leurs compteurs d’eau et d’électricité, sans entrave ni verrouillage arbitraire, la mise en place d’un syndic choisi démocratiquement par les copropriétaires et non imposé par le promoteur, et une transparence totale sur l’état hypothécaire du titre foncier de la cité, pour garantir la sécurité juridique de leur investissement"

. « Nous refusons d’être les otages d’un promoteur qui piétine nos droits et transforme notre quotidien en un enfer. Nous appelons les autorités compétentes et les médias à se pencher sur cette affaire pour rétablir la justice, la transparence et le respect des droits des propriétaires », martèle notre source, signalant que « bons nombres d’appartements et villas de la cité Senegindia SD City à Diamniadio sont fermés et appartiennent aux dignitaires du régime de Macky Sall.