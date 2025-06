Ukraine: deux morts et soixante blessés dans de nouvelles frappes russes sur Kharkiv

Des frappes russes ont tué deux personnes et fait au moins 60 blessés dans la nuit de mardi à mercredi à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, au lendemain de frappes similaires qui ont fait trois morts à Kiev et Odessa, rapporte l'AFP. Celle visant Kharkiv dans la nuit de mardi à mercredi a tué une femme de 65 ans et un homme de 47 ans et fait au moins soixante blessés, dont neuf enfants, a indiqué la police régionale. «Dix-sept frappes de drones ont eu lieu dans deux districts» de cette ville à majorité russophone, a précisé son maire Igor Terekhov.