​Série de braquages armés : plusieurs suspects arrêtés après la chute du « marabout » de Tivaouane

Le 5 juillet, une équipe du commissariat central de Louga, appuyée par la Brigade d'intervention polyvalente (BIP) et la Brigade de recherches de Thiès, a arrêté F. Seck à Diamniadio. Cité par Seydi Diallo comme membre du réseau, il nie toute implication, tout en reconnaissant avoir déjà été poursuivi à trois reprises pour vol à main armée.



Parallèlement, M. Dia, alias « Ngouda », a été interpellé à Tivaouane. Il est soupçonné d'avoir fourni des renseignements ayant permis le vol d'un pick-up utilisé lors des braquages. À Louga, A. Sow, alias « Bael Sow », âgé de 74 ans, a également été arrêté après que son numéro a été retrouvé dans les relevés téléphoniques de plusieurs suspects.



Les investigations se poursuivent. Les enquêteurs affirment avoir identifié d'autres membres présumés du gang, dont les interpellations pourraient intervenir prochainement, informe Libération.