Election à l’ONU : Macky Sall se réjouit «d’échanges constructifs» avec le ministre bahreïnien des Affaires étrangères

C’est un pas de plus pour l’offensive diplomatique entamée par l’ancien président sénégalais, Macky Sall, candidat au poste de Secrétaire général des Nations Unies (ONU). Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, ce jeudi, il dit avoir rencontré le Dr Abdullatif bin Rashid Alzayani, ministre bahreïnien des Affaires étrangères, à Manama.



«Nous avons eu des échanges constructifs sur des sujets d’intérêt commun : les défis du multilatéralisme, le dialogue des civilisations, la réforme de l’Organisation, ainsi que la nécessité de revitaliser son rôle dans la prévention et le règlement pacifique des conflits», a écrit l’ex-président.



Déjà, le lundi 29 juin, il annonçait avoir eu «un entretien chaleureux» avec Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise. Avant cette rencontre, au début du mois de juin, il s’était aussi réjoui d’un «accueil chaleureux et d’échanges fructueux» avec le président français Emmanuel Macron, avec qui il partage «la vision d'une ONU ambitieuse, réformée et revitalisée pour renforcer son efficacité, sa représentativité et sa capacité à répondre aux attentes des peuples et des États».