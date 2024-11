​Suspension des activités minières prés de la Falémé : 5 sites clandestins démantelés par les gendarmes

Les éléments de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya, une localité du sud-est du Sénégal, dans la région de Kédougou, ont effectué des opérations de contrôle et de démantèlement de sites d’orpaillage clandestins situés à moins de 500 mètres de la Falémé à l'extrême Est du Sénégal, aux abords de la frontière malienne, à plus de 700 km de Dakar. Ce, dans le cadre de l’application du décret 2024-1502 du 31 juillet 2024, portant suspension des activités minières dans la zone du fleuve Falémé de sites d'orpaillage clandestins.



Les opérations, menées dans la période du 04 au 10 novembre 2024, se sont déroulées dans les secteurs de Moussala, Sansamba et Saïensoutou, tous situés dans le département de Saraya. Au total, les gendarmes ont contrôlé 12 sites et 5 ont été démantelés. Par ailleurs, 7 électrogènes, 3 groupes motos, 2 sacs de charbon actif, 1 bidon d'acide sulfurique et 2 appareils de détection d'or ont été saisis, 10 machines cracheuses et des niaffas situés à moins de 500m du plan d'eau et 1 drague ont été détruits sur place.



Plusieurs orpailleurs clandestins ont pris la fuite en apercevant les gendarmes. Le constat sur place est que plusieurs sociétés d'exploitation minière semi-mécanisées (chinoises) qui étaient localisées sur cette frange interdite ont cessé l'exploitation. Toutefois, des orpailleurs clandestins ont tendance à vouloir réoccuper les sites abandonnés par ces sociétés, nécessitant ainsi une surveillance récurrente, livre Libération.