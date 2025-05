Diourbel : l'ancien président de la Chambre des métiers et l'ex Sg arrêtés pour détournement de biens publics

Massamba Thiam, ancien président de la Chambre des métiers de Diourbel âgé de 70 ans et Médoune Diop ex-secrétaire général de la Chambre des métiers de Diourbel âgé de 66 ans ont été arrêtés et déférés le mercredi sept (7) mai au parquet.



Les mis en cause ont été arrêtés par la division des investigations criminelles (Dic) pour escroquerie portant sur les deniers publics, détournement de biens et de deniers publics, mais aussi complicité de ces chefs.



Leur arrestation fait suite à une enquête ordonnée par le parquet de Dakar après un rapport de l'Ofnac qui dormait dans les tiroirs, selon Libération dans sa parution du jour. Les investigations de l'Ofnac avaient démarré après un signalement d’Ibrahima Thiam, artisan, membre de la Chambre des métiers de Diourbel.



L'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac) avait conclu à un détournement de biens à l'encontre du secrétaire de la Chambre de l'époque avec la complicité de l'ex-président. Dans les détails, il s'agissait du non-respect des procédures en vigueur en matière de réforme de véhicules administratifs. Mais aussi de l'acquisition, sur les ressources de la Chambre des métiers, d'un véhicule d'occasion muté au nom du secrétaire général au moment des faits.



L'Ofnac a retenu les faits d'escroquerie portant sur les deniers publics à l’encontre de l’ancien secrétaire général de la chambre toujours avec la complicité de l’ex-président.



En effet, les mandats de paiement étaient établis en leur nom en lieu et place des fournisseurs de la Chambre. Des subventions étaient en même temps allouées à des bénéficiaires présumés fictifs. Par ailleurs, l'Ofnac avait constaté des manquements sur la gestion de la Chambre notamment la tenue irrégulière des réunions de l’assemblée générale et du Bureau, l’absence de mise en concurrence pour le choix des fournisseurs, et prestataires, l’absence des décharges justifiants le versement. Dont des accords aux dignitaires religieux lors des cérémonies, l’absence de décisions du président fixant la répartition de la dotation en carburant et le maintien à son poste du secrétaire général qui avait atteint la limite d’âge.