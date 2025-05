Grossesses en milieu scolaire : Kolda, troisième académie la plus touchée (Rapport 2024 du GEEP)

La région de Kolda occupe la troisième place parmi les académies les plus touchées par les grossesses en milieu scolaire, selon le rapport 2024 du Groupe pour l'Étude et l'Enseignement de la Population (GEEP). L'annonce a été faite par Djiby Guissé, coordonnateur de l'Inspection Médicale des Ecoles (IME), qui alerte sur l'ampleur persistante du phénomène.



« L'ampleur des grossesses reste entière à Kolda. L'IME continue de recevoir des cas référés, surtout des collégiennes », a déclaré M. Guissé, exprimant son regret face à une situation qui compromet l'avenir scolaire de nombreuses jeunes filles. Ces grossesses précoces entraînent souvent des abandons scolaires, privant les adolescentes de leurs chances de poursuivre leur éducation.



Pour inverser la tendance , l'IME, en partenariat avec l'organisation Marie Stopes International, mène la sensibilisation dans le cadre de l'initiative « Zéro abandon lié aux grossesses scolaires ». Cette campagne mise sur la prévention à travers plusieurs actions concrètes : consultations médicales de dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST), sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive, et campagnes de dépistage du cancer du col de l'utérus.



Les garçons sont également inclus dans ce dispositif, avec des consultations destinées à identifier d'éventuels cas d'IST et à les sensibiliser aux enjeux de la santé reproductive. Ces efforts sont accompagnés d'une grande mobilisation sociale visant à renforcer l'éducation sexuelle et prévenir les grossesses précoces.



« La prévention est notre principal levier. Il est urgent d'agir pour protéger l'avenir de nos filles et garantir leur maintien à l'école », a souligné M. Guissé, appelant à une responsabilisation collective des parents, des enseignants et de toute la communauté.



Face à cette situation alarmante, les acteurs locaux espèrent que ces mesures contribueront à freiner le fléau et à offrir un avenir meilleur aux jeunes filles de Kolda.