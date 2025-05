Tchad: 10 ans de prison ferme requis contre Idriss Youssouf Boy

Au Tchad, 10 ans de prison ferme ont été requis par le procureur de la République contre Idriss Youssouf Boy, l’ancien directeur de cabinet du président tchadien Mahamat Idris Déby Itno. Le procureur demande également qu'Idris Youssouf Boy et son accusateur, l'homme d'affaires About Hachim Bouder, soient tous deux reconnus coupables de corruption passive pour le premier et active pour le second.