Mondial Beach soccer : le Sénégal affronte l’Italie pour une place en demi-finale, chocs Portugal - Japon et Brésil - Espagne

L'équipe du Sénégal va affronter l'Italie ce jeudi (15h00 GMT) pour le compte des quarts de finale de la Coupe du monde de Beach soccer qui se poursuit aux Îles Seychelles. Une deuxième rencontre après celle d'il y a 2 semaines en amical remportée (4-2) par des « Lions renversants ». Portugal - Japon et Brésil - Espagne sont les deux grands chocs de ces quarts de finale.



Les « Lions », dont le parcours impressionne jusque-là avec trois victoires en autant de sorties, ont terminé leaders de la poule C. Ils héritent de l’Italie, deuxième de la poule D avec deux victoires et une défaite.

En amical, les « Lions » avaient trouvé les ressources physiques pour renverser la Nazionale au terme d'un match âprement disputé.



Portugal - Japon et Brésil - Espagne en attraction



En ouverture, le Belarus aura un sacré client en l'occurrence l'Iran qui doit se relever après sa chute contre le Portugal lors de la dernière journée. Les Iraniens bien que battus par le Portugal lundi ont montré de très belles choses dans le groupe B. Les Portugais, eux, en dépit de leur attaque qui est jusque-là la meilleure du tournoi, n'auront pas la partie facile devant le Japon, un cador du foot de sable, toujours présent au rendez-vous.



Pour le dernier quart de finale, le détenteur du titre, le Brésil, ne devra pas trembler devant l'Espagne s'il veut poursuivre l'aventure et espérer garder son titre. Les Brésiliens font partie, avec le Sénégal, le Belarus et le Portugal, des rares équipes qui ont fait un parcours sans faute.





Programme quart de finale



11h00 Belarus – Iran



12h30 Portugal – Japon



15h00 Sénégal – Italie



16h30 Brésil – Espagne