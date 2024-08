​Tambacounda : la Santé de Serigne Fallou Ndiaye se détériore après une altercation avec la police

La situation de Serigne Fallou Ndiaye, un jeune homme de 24 ans, prend une tournure inquiétante à Tambacounda. Après avoir été victime de coups et blessures volontaires lors d’une rixe avec des éléments du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) au stade régional El Hadj Boubacar Diop, sa santé se dégrade progressivement.



Hospitalisé aux urgences de l’hôpital régional de Tambacounda, Serigne Fallou Ndiaye avait été libéré après les premiers soins. Cependant, selon des membres de sa famille, son état de santé s'est aggravé ces derniers jours. « Son état se détériore de plus en plus et c’est d’autant plus préoccupant qu’il avait été envisagé de l'amener encore ce jeudi à l'hôpital. Son œil est rougeâtre et il a du mal à uriner du fait des coups donnés par ces policiers », a confié son grand frère, exprimant son inquiétude.



Le retour de Serigne Fallou à l’hôpital pour des soins intensifs a été nécessaire en raison de la dégradation de son état. Selon un proche ami qui a été témoin de l'incident, les forces du jeune homme "déclinent à vue d’œil". Cette situation alarmante soulève des questions sur les circonstances de l'altercation et les conséquences des violences subies par le jeune homme.



La famille, très préoccupée, appelle à une attention particulière des autorités sanitaires pour que Serigne Fallou Ndiaye reçoive les soins appropriés. Elle espère également que les circonstances de cette altercation feront l'objet d'une enquête approfondie pour que justice soit rendue, rapporte Rewmi Quotidien.