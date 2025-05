BAL - Conférence Sahara : L'US Monastir relance la machine face à Kriol Star

L'US Monastir s'est offert une victoire décisive ce samedi à la Dakar Arena lors de la 5e journée de la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL). Opposés à Kriol Star, les Tunisiens ont su s'imposer (91-83) pour la deuxième fois consécutive face à la formation cap-verdienne, relançant ainsi leur campagne pour une place aux Finals 8.



Portée par un Babacar Sané percutant, l'équipe monstirienne a rapidement pris le contrôle de la rencontre, affichant une belle cohésion offensive et une défense plus agressive que lors des précédentes sorties. Kriol Star a tenté de revenir dans le match en fin de partie, mais l'expérience et le réalisme de l'US Monastir ont fait la différence.



Ce succès permet aux Tunisiens de se replacer dans la course à la qualification pour les Finals 8, qui se tiendront à Pretoria, en Afrique du Sud.



Ils joueront leur dernier match de la phase de groupe ce dimanche 4 mai à 17h30 face à l'ASC Ville de Dakar (ASCVD). Une victoire les rapprocherait un peu plus de leur objectif continental.