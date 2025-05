Accident de la route causant Leduc (2) morts à Vélingara : le ministère de l’Éducation nationale réagit et annonce une assistance pour les victimes

Le ministère de l’Éducation nationale du s’est prononcé sur le tragique accident de la route survenu à environ 10 kilomètres de Vélingara, dans l’Académie de Kolda ce samedi. Un bus transportant des élèves du CEM Saré Coly Sallé est entré en collision avec un camion, faisant deux morts et plusieurs blessés graves.



« C’est avec une grande tristesse que le Ministère de l’Éducation nationale informe l’opinion publique d’un accident de la route impliquant un bus transportant des élèves du Collège d’Enseignement Moyen (CEM) Saré Coly Sallé […] ce 03 mai 2025 », peut-on lire dans le communiqué signé par le directeur de la Formation et de la Communication, Daouda Gueye. Les élèves concernés participaient à une sortie pédagogique dans le cadre du Projet de Formation Professionnelle et d’Insertion (PFPI).



« Trente-cinq (35) élèves, accompagnés de leur professeur, se rendaient dans une ferme agricole située à Saré Thialy pour une visite pédagogique », précise le document parvenu à PressAfrik. C’est sur le trajet que le bus a percuté un camion. Le bilan provisoire fait état de « deux (02) décès et de plusieurs blessés graves ». Les services déconcentrés de l’Éducation nationale ont immédiatement été mobilisés.



« L’Inspection d’Académie (IA) de Tambacounda, l’Inspection Médicale des Écoles (IME) et l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Vélingara sont mobilisées pour accueillir et assister les blessés », en collaboration avec les autorités locales.

Les blessés ont été pris en charge dans plusieurs structures sanitaires : « au Centre Hospitalier régional de Kolda, à l’Hôpital régional de Tambacounda et au Centre de santé de Vélingara », indique encore le ministère, qui assure que « les meilleures dispositions sont en train d’être prises pour assurer une prise en charge rapide et adéquate des personnes concernées ».



Le ministère a également tenu à exprimer sa compassion aux familles endeuillées. « Le Ministère de l’Éducation nationale exprime sa profonde compassion aux familles des victimes et à l’ensemble de la communauté éducative touchée par ce drame ». Il ajoute que « le Ministre de l’Éducation nationale suit personnellement la situation et appelle à l’unité et à la solidarité en ces moments difficiles ».



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.