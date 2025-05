Ligue 2 : Malick Mbaye brille avec Amiens – Un but et deux passes décisives face à Pau

Opposé à Pau FC, le milieu offensif de 21 ans a livré une prestation majuscule en signant un but et deux passes décisives dans la victoire spectaculaire des siens (4-2).

Aligné d'entrée, Mbaye a rapidement pris les commandes du jeu amiénois. D'abord en délivrant deux passes décisives d'une grande justesse, puis en trouvant lui-même le chemin des filets pour inscrire le quatrième but de son équipe. Précis, inspiré et omniprésent, il a largement contribué à faire plier la défense paloise.

Depuis son arrivée en prêt à Amiens en janvier, en provenance du FC Metz, Malick Mbaye affiche des statistiques impressionnantes : 5 buts et 2 passes décisives en seulement 11 apparitions. Une efficacité qui confirme sa montée en puissance et son rôle de plus en plus important dans l'effectif picard.

À une journée de la fin du championnat, Mbaye termine en boulet de canon et envoie un message fort, que ce soit en vue d'un retour à Metz ou d'un éventuel transfert.

Le Sénégalais prouve qu'il a le niveau pour évoluer au plus haut et mérite une attention toute particulière pour la suite de sa carrière.

