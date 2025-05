Mbour : 73 candidats à la migration irrégulière interceptés par la DNLT

L’antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé à l’interpellation de soixante-treize (73) candidats à la migration irrégulière, a annoncé la Police nationale via ses canaux de communication.



Cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel selon lequel un départ de migrants serait imminent à la pointe sarène.



Des suites, une opération a été menée afin d’empêcher le départ. A cet effet, deux individus ont été arrêtés dans un premier temps, selon les autorités policières.



Poursuivant, l’opération a permis de mettre la main sur les soixante-treize candidats à la migration irrégulière à la zone SONATEL de Mbour.



En outre, soixante-treize (73) gilets de sauvetage, soixante (60) cartes d’identité CEDEAO ghanéennes, huit (08) passeports, une pompe à eau et de la nourriture ont été saisis, selon le communiqué de la police.