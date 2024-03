​Tambacounda : les premières tendances des résultats départementales connus

Les commissions départementales de recensement des votes ont entamé le travail pour les premières tendances des résultats à Tambacounda. La Coalition Diomaye Président est largement devant dans les deux plus grands centres de vote de la commune de Sada Makassy. Le candidat Diomaye Faye compte 1979 voix suivi d’Amadou Ba avec 1589 voix.

Pour le deuxième centre Bounama Diallo au quartier pont, ou vote tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar (BBY), c’est Diomaye qui gagne avec 1979 voix suivi d'Amadou Ba avec 1589 voix.



Au quartier, plateau 2, Amadou Ba vient en tête avec 475 voix, Diomaye 267 voix. Toujours au plateau dans le second centre de vote, Amadou Ba vient avec 1813 voix et Diomaye à 1505 voix.

A Saré Yita, il y a un seul centre de vote. Amadou Ba gagne avec 293 voix et Diomaye 144 voix.



Ce qu’il faut retenir, les responsables de BBY ont perdu leur centre de vote. Ils ont été battus dans leur centre de vote. Le Premier ministre Sidiki Kaba à perdu au quartier Dépôt dans le centre de Sada Makassy, l’honorable député Yaye Diagne de Saré Guilél, le maire Pape Banda Gueye au quartier Camp Navétane, c’est Diomaye qui a tout raflé avec 765 voix, Amadou Ba à 692 voix.



Dans les autres zones rurales, comme à Nguène au Bureau numéro 1 Amadou Ba à 224 voix, et Diomaye vient avec 47 voix. Au niveau Koar projet Amadou Ba à 231 voix et Diomaye 70 voix. Au village Sal Amadou Ba 75 voix.