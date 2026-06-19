​Tambacounda : un nouvel incendie ravage plusieurs cantines du marché central

Un nouvel incendie s’est déclaré dans la nuit du 18 au 19 juin 2026 au marché central de Tambacounda (est), quelques jours seulement après un premier sinistre qui avait déjà causé d’importants dégâts. Selon des informations relayées par la RFM, plusieurs cantines ont été réduites en cendres par les flammes.
Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre le feu. Après plusieurs heures d’efforts, ils sont parvenus à maîtriser l’incendie dans la matinée de ce vendredi. L’ampleur exacte des pertes matérielles n’est pas encore connue, tandis que les circonstances de ce nouveau sinistre font l'objet d'une enquête.
Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre le feu. Après plusieurs heures d’efforts, ils sont parvenus à maîtriser l’incendie dans la matinée de ce vendredi. L’ampleur exacte des pertes matérielles n’est pas encore connue, tandis que les circonstances de ce nouveau sinistre font l'objet d'une enquête.
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