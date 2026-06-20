Fleuve Sénégal : les ministres de l'OMVS adoptent des mesures pour renforcer la navigation et les projets communautaires

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a pris part ce samedi 20 juin 2026 à Bamako à la 64e Session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS). Il y a siégé aux côtés de ses homologues du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée.



Selon une note d'information du ministère, cette rencontre de haut niveau a permis d'adopter d'importantes résolutions visant à renforcer la gouvernance du système OMVS, à consolider les projets structurants de l'Organisation et à promouvoir le développement de la navigation sur le fleuve Sénégal.



À l'issue des travaux, plusieurs résolutions majeures ont été adoptées afin d'améliorer la performance du système OMVS, de garantir la mise en œuvre efficace des projets communautaires et de répondre davantage aux attentes des populations des États membres, rapporte la même source.



Dans son discours, le Dr Cheikh Tidiane Dièye a salué la qualité des discussions et l'esprit de concertation qui ont prévalu tout au long des travaux. Il s'est félicité des avancées enregistrées, soulignant que cette session extraordinaire a permis d'aboutir à des résultats significatifs pour l'avenir de l'Organisation.



« Les décisions prises constituent une étape importante vers une gouvernance plus efficace et une meilleure valorisation des ressources partagées du bassin du fleuve Sénégal, au bénéfice des populations des États membres », a-t-il déclaré.