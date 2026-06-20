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Qualifs Mondial basket 2027 : Desagana Diop dévoile une liste de 15 joueurs, Samba Daly Fall et Tacko Fall appelés



Qualifs Mondial basket 2027 : Desagana Diop dévoile une liste de 15 joueurs, Samba Daly Fall et Tacko Fall appelés
Le sélectionneur national Ngagne Desagana Diop a dévoilé sa liste de 15 joueurs présélectionnés pour la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027, prévue à Dakar du 02 au 05 juillet 2026.

Cette présélection est marquée par un mélange d'expérience et de jeunesse, avec notamment la présence de cadres de la sélection ainsi que l'arrivée de deux nouveaux visages : Samba Daly Fall et Mouhamadou Diagne, récompensés pour leurs performances et appelés à découvrir l'environnement des “Lions”.

 Les “Lions” auront à cœur de poursuivre leur marche vers le Mondial 2027 devant leur public au Stadium Marius Ndiaye.

Liste des joueurs 

BRANCOU BADIO

JEAN JAQUES BOISSY

KARIM MANÉ

BABACAR DIALLO

SAMBA DALY FALL

PAPE MOUSTAPHA DIOP

MAKHTAR GUÉYE

MBAYE NDIAYE

BABACAR SANÉ

KARA SÉNE

AMAR SYLLA

IBRAHIMA FAYE

IBOU BADJI

TACKO FALL

MOUHAMADOU DIAGNE

 
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Moussa Ndongo

Samedi 20 Juin 2026 - 23:47


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