Qualifs Mondial basket 2027 : Desagana Diop dévoile une liste de 15 joueurs, Samba Daly Fall et Tacko Fall appelés

Le sélectionneur national Ngagne Desagana Diop a dévoilé sa liste de 15 joueurs présélectionnés pour la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027, prévue à Dakar du 02 au 05 juillet 2026.



Cette présélection est marquée par un mélange d'expérience et de jeunesse, avec notamment la présence de cadres de la sélection ainsi que l'arrivée de deux nouveaux visages : Samba Daly Fall et Mouhamadou Diagne, récompensés pour leurs performances et appelés à découvrir l'environnement des “Lions”.



Les “Lions” auront à cœur de poursuivre leur marche vers le Mondial 2027 devant leur public au Stadium Marius Ndiaye.



Liste des joueurs



BRANCOU BADIO



JEAN JAQUES BOISSY



KARIM MANÉ



BABACAR DIALLO



SAMBA DALY FALL



PAPE MOUSTAPHA DIOP



MAKHTAR GUÉYE



MBAYE NDIAYE



BABACAR SANÉ



KARA SÉNE



AMAR SYLLA



IBRAHIMA FAYE



IBOU BADJI



TACKO FALL



MOUHAMADOU DIAGNE



