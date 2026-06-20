Qualifs Mondial basket 2027 : Desagana Diop dévoile une liste de 15 joueurs, Samba Daly Fall et Tacko Fall appelés

Le sélectionneur national Ngagne Desagana Diop a dévoilé sa liste de 15 joueurs présélectionnés pour la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027, prévue à Dakar du 02 au 05 juillet 2026.
Cette présélection est marquée par un mélange d'expérience et de jeunesse, avec notamment la présence de cadres de la sélection ainsi que l'arrivée de deux nouveaux visages : Samba Daly Fall et Mouhamadou Diagne, récompensés pour leurs performances et appelés à découvrir l'environnement des “Lions”.
Les “Lions” auront à cœur de poursuivre leur marche vers le Mondial 2027 devant leur public au Stadium Marius Ndiaye.
Liste des joueurs
BRANCOU BADIO
JEAN JAQUES BOISSY
KARIM MANÉ
BABACAR DIALLO
SAMBA DALY FALL
PAPE MOUSTAPHA DIOP
MAKHTAR GUÉYE
MBAYE NDIAYE
BABACAR SANÉ
KARA SÉNE
AMAR SYLLA
IBRAHIMA FAYE
IBOU BADJI
TACKO FALL
MOUHAMADOU DIAGNE
Cette présélection est marquée par un mélange d'expérience et de jeunesse, avec notamment la présence de cadres de la sélection ainsi que l'arrivée de deux nouveaux visages : Samba Daly Fall et Mouhamadou Diagne, récompensés pour leurs performances et appelés à découvrir l'environnement des “Lions”.
Les “Lions” auront à cœur de poursuivre leur marche vers le Mondial 2027 devant leur public au Stadium Marius Ndiaye.
Liste des joueurs
BRANCOU BADIO
JEAN JAQUES BOISSY
KARIM MANÉ
BABACAR DIALLO
SAMBA DALY FALL
PAPE MOUSTAPHA DIOP
MAKHTAR GUÉYE
MBAYE NDIAYE
BABACAR SANÉ
KARA SÉNE
AMAR SYLLA
IBRAHIMA FAYE
IBOU BADJI
TACKO FALL
MOUHAMADOU DIAGNE
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