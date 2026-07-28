​Thiès : des femmes outillées pour faire barrage aux inondations grâce aux solutions fondées sur la nature

Face aux effets grandissants du changement climatique, le Centre national d’assistance et de formation pour la femme (CENAF) mise sur l’implication des femmes dans la recherche de solutions durables. Des femmes issues de six quartiers de Thiès (est) ont été formées aux approches fondées sur la nature pour mieux prévenir et gérer les inondations.



Les bénéficiaires, venues des quartiers de Sampathé, Thialy, Diakhao-Thialy, Nguinth, Mbour 3 et Médina Fall, ont été initiées à plusieurs techniques écologiques, notamment les jardins arrosés par la pluie, les noues infiltrantes et l’aménagement des espaces inondables. Des ouvrages de résilience seront prochainement installés dans ces différentes zones pour renforcer la protection des populations face aux inondations.



Pour la directrice du CENAF, Ndéye Gnilane Faye Sarr, l’urgence est d’adopter de nouvelles méthodes pour répondre aux défis environnementaux. « Il nous faut innover, coopérer et réapprendre à travailler avec la nature, pour lutter contre les effets des dérèglements climatiques », a-t-elle déclaré.



Elle estime que ce projet apporte une réponse adaptée aux difficultés rencontrées par les populations de Thiès, régulièrement confrontées aux inondations. « Ce projet apporte une réponse concrète, durable et scientifique à l’un des plus grands défis de notre époque : le changement climatique », a-t-elle indiqué.



Au-delà de la lutte contre les catastrophes naturelles, Mme Sarr insiste sur la nécessité de développer des initiatives économiques durables au profit des communautés. « Il ne s’agit pas seulement de faire face à la crise, mais de structurer des activités pérennes qui génèrent des moyens de subsistance résilients et durables pour nos populations », a-t-elle soutenu.



Selon elle, les femmes occupent une place centrale dans cette transition écologique. « La transition écologique et l’adaptation climatique passeront inévitablement par l’engagement des communautés et plus particulièrement par la force, le leadership et le savoir-faire des femmes », a-t-elle affirmé.



De son côté, la directrice exécutive de l’ONG GIPS/WAR, Julie Cissé, a plaidé pour une réponse collective impliquant les autorités locales et les populations. Elle recommande une prise en charge « holistique » des inondations à Thiès, à travers une collaboration entre la Ville et les communes d’arrondissement.



Organisée au Centre départemental d’assistance et de formation pour la femme (CEDAF) de Thiès, cette session de renforcement de capacités s’inscrit dans le cadre du Projet de renforcement des capacités pour l’adaptation basée sur les écosystèmes à Thiès. D’après l’APS, l’initiative vise à renforcer la résilience des communautés face aux risques climatiques à travers la gestion des inondations urbaines, les solutions fondées sur la nature et l’ingénierie verte.