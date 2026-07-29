Crise à la SN-HLM : «Les gens en ont marre du directeur général» (Abou Camara, Syndicaliste)

Au Sénégal, la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM) est confrontée à une crise, après que le directeur général Pape Abdourahmane Dabo, nommé en février 2026, a décidé de licencié neuf (09) agents de la structure pour des besoins d’une restructuration et pour motif économique.



Au cours d’une conférence de presse, ce mercredi 29 juillet, les syndicalistes de la structure ont dénoncé des licenciements abusifs et appelé l’Etat au secours. «Pape Abdourahmane Dabo n'est passé par aucune voie pour avoir la vérité sur le personnel de la SN-HLM. Je lance un appel à l'opinion nationale et internationale, surtout à nos autorités étatiques. L’Etat doit tout faire pour régler ce problème le plus vite possible, parce que les gens en ont marre de ce directeur général. Il n'y aura plus de confiance entre le personnel et lui», a lancé Abou Camara, le secrétaire nationale du syndicat de la SN-HLM.



Cette conférence de presse intervient au lendemain d’un Conseil d’administration, où «instruction a été donnée à Pape Abdourahmane Dabo avec effet immédiat pour qu’il annule la décision de licenciements des 9 agents et qu’il les réintègre jusqu'à la décision d’un plan de restructuration ou de redressement».

Pour l’heure, si Pape Abdourahmane Dabo dit maintenir et assumer sa décision, le Premier ministre Al Aminou Lô a engagé une médiation, où toutes les parties prenantes ont été convoquées à des assises.