​Touba : un individu arrêté pour «pédophilie et viols répétitifs sur une mineure de 11 ans»

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou/Touba (194 km de Dakar) a arrêté un individu pour «viols répétitifs par sodomie commis sur une mineure de 11 ans et actes de pédophilie». Le mis en cause a été placé en garde à vue.



A l’origine des faits, le 11 février 2026, la mère de la victime a déposé une plainte. D’après les éléments de l’enquête, le prévenu qui est un voisin de la famille profitait de l’absence de cette dernière pour attirer la mineure à son domicile. Selon le communiqué de la police, il abusait sexuellement par voie anale, avant de lui remettre des sommes dérisoires comprises entre 250 et 500 francs CFA pour acheter son silence sous la menace.



Traumatisée, la victime a fini par le dénoncer à sa mère. Une réquisition adressée à la direction de l’hôpital de Ndamatou a confirmé l’existence de lésions et de cicatrices inflammatoires au niveau de la zone anale, attestant de la violence et de la répétition des actes. Lors de son audition, la mineure a livré un récit précis et circonstancié du mode opératoire de son agresseur.

L’enquête se poursuit avant son déferrement au parquet.