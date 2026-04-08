​Trafic migratoire déjoué à Sendou : 31 candidats interpellés

Une nouvelle tentative d’émigration irrégulière a été mise en échec par les forces de sécurité sur la Petite-Côte. Le poste de police de Bargny, appuyé par une brigade spéciale, est intervenu avec succès sur la plage de Sendou, empêchant le départ clandestin de plusieurs dizaines de candidats à l’exil.



Selon Libération, l’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement jugé fiable, ayant permis de révéler une évolution dans les méthodes des réseaux de passeurs. Pour contourner la surveillance accrue des Forces de défense et de sécurité (FDS), ces derniers privilégient désormais des points de rassemblement multiples, moins exposés, à l’image de la plage de Sendou.



Le mode opératoire était bien rodé : des pirogues de fortune devaient acheminer discrètement les migrants vers une embarcation plus grande, positionnée au large, prête à entamer la traversée vers l’Europe.



Alertée aux environs de minuit, la brigade de recherches a rapidement déployé une descente sur les lieux. Si une partie du groupe a réussi à prendre la fuite à l’approche des forces de l’ordre, 31 personnes ont été interpellées. Parmi elles figurent 20 Sénégalais, dont un mineur, 10 ressortissants gambiens et un Guinéen.



Les premières auditions ont permis d’en apprendre davantage sur les modalités financières de cette tentative. Les candidats avaient déboursé des sommes comprises entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Certains prévoyaient de solder leur dette une fois arrivés en Espagne, tandis que pour d’autres, les paiements étaient directement pris en charge par leurs familles depuis l’étranger.



À ce stade de l’enquête, l’organisateur principal de l’opération reste en fuite et est activement recherché par les autorités. Cette intervention illustre une fois de plus la détermination des forces de sécurité à lutter contre les réseaux d’émigration clandestine, dans un contexte où le phénomène continue de prendre des formes de plus en plus complexes.



Face à ces drames humains récurrents, les autorités appellent à la vigilance et rappellent les risques considérables liés à ces traversées périlleuses, souvent au péril de la vie des candidats au départ.