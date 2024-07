​Traitement judiciaire de TIP : 40 magistrats formés et des dizaines d’affaires jugées à Kédougou

Entre octobre 2021 et février 2022, le Centre de recherche et de sensibilisation sur la traite des êtres humains (CenHTRO) de l'Université de Géorgie et ses partenaires de recherche ont mené, en collaboration avec les acteurs nationaux et locaux, une étude de référence ayant permis de générer des connaissances et données sur les profils, les caractéristiques, les facteurs de vulnérabilité et mettre en lumière les défis, écarts et initiatives qui peuvent contribuer à réduire le phénomène d'exploitation sexuelle dans les départements de Kédougou et de Saraya. 40 magistrats ont été formés et des dizaines d’affaires jugées selon Dr. David Okech.



« Le Centre de recherche et de sensibilisation sur la traite des êtres humains (CenHTRO) fait des actions remarquables sur le terrain. Voir comment prendre en charge le traitement judiciaire de la traite des personnes. 40 magistrats ont été formés et des dizaines d’affaires jugé à Kédougou », a déclaré Dr. David Okech Directeur de CenHTRO.



En matière de poursuites, l’ONUDC, a organisé des sessions de renforcement de capacités au profit des acteurs de la justice pénale en techniques d'audition, d'enquête, de poursuites et de gestion des audiences tenant compte des traumatismes subis par les victimes. Une boîte à outils pour des pratiques judiciaires tenant compte des traumatismes subis par les victimes a également été développée et un groupe d'experts nationaux a été constitué afin de faciliter leur utilisation et de promouvoir leur institutionnalisation.



L’ONUDC a aussi renforcé la coordination des interventions des acteurs locaux de Kédougou sur les mécanismes de référencement et de fourniture d'assistance aux victimes de TIP. « 15+ Condamnations de personnes soupçonnées de TIP, rendant justice à au moins 30 survivantes l'année précédente. 217+ Victimes (dont plus de 27 mineurs) retirées de situations de TIP et bénéficiant de soins. En ce qui concerne les volontaires assistés, 143+ dans leur pays d'origine (dont plus de 23 mineurs). 474+ Parties prenantes formées à la lutte contre la TIP. 19 Comités de vigilance communautaires formées pour l'identification et l'orientation des victimes de traite des personnes. 3 réseaux de survivants formés », lit-on dans un document du CenHTRO.



« La traite des personnes est un crime grave qui implique plusieurs violations des droits de l'homme. Cette année, la campagne mondiale organisée à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains appelle à accélérer les actions visant à mettre un terme à la traite des enfants. Selon le rapport mondial sur la traite des personnes de l'ONUDC, les enfants sont deux fois plus susceptibles que les adultes d'être victimes de violences au cours de la traite. Les enfants sont soumis à diverses formes de traite, notamment l'exploitation par le travail forcé, la criminalité ou la mendicité, la traite à des fins d'adoption illégale, l'enrôlement dans les forces armées, ainsi la violence et l'exploitation en ligne et l'exploitation sexuelle », rappelle Mody Ndiaye secrétaire permanant du CNLTP.



Selon lui, « l'identification et la protection des enfants victimes restent difficiles en raison du faible nombre de signalements, du manque de sensibilisation ».