​Ziguinchor : le présumé meurtrier de l’apprenti « maiga » arrêté

Ousmane D., un jeune malien de 21 ans, a été retrouvé égorgé, le 4 mars 2026, aux environs de 10h30, dans son «Tangana» (commerce de restauration) sis au quartier populaire de Santhiaba, à Ziguinchor (sud). Un suspect a été arrêté et placé en garde à vue à titre conservatoire dans les locaux de la police de Ziguinchor.
Après la découverte du corps sans vie de l'apprenti «maiga» (du Tangana) par un client, les forces de l’ordre ont ouvert une enquête qui a conduit à l’interpellation du présumé meurtrier. Toutefois, les enquêteurs restent prudents «pour le moment car rien ne lie formellement le suspect au crime».
Selon le quotidien L’Observateur, l’homme aurait été arrêté parce qu’il serait le dernier à avoir été en contact avec la victime. « Les auditions en cours devraient permettre aux enquêteurs de confirmer ou d’infirmer les premières hypothèses sur les circonstances de ce drame », a précisé le journal.
