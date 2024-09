​Ziguinchor : un logiciel permettant une gestion et un suivi à distance du budget des collectivités territoriales mis à la disposition des élus locaux

Les élus de la région de Ziguinchor ont été outillés, le week-end passé, à l’utilisation du logiciel Gfiloc. Il s’agit d’un logiciel innovant permettant la gestion à distance du budget. L’outil a été mis en place par le ministère des Finances et du Budget, en rapport avec la Direction générale du Trésor, pour faciliter la gestion des budgets. « Beaucoup de maires ne sont pas résidents, mais on n’aura plus l’obligation de faire le déplacement jusqu’à la commune pour initier certaines opérations ou bien suivre son budget », s’est réjoui le président de l’Association des maires du Sénégal (Ams). Oumar Ba soutient que beaucoup de maires ne sont pas encore outillés pour utiliser le logiciel, d’où l’organisation d’ateliers de renforcement de capacités dans toutes les régions du Sénégal. Cette formation a débuté par Ziguinchor.



Les présidents du conseil départemental de la région ont pris part à la rencontre de l’Ams. «C’est une formation qui est arrivée à son heure, qui va permettre de mieux comprendre l’outil de gestion des dépenses au niveau des collectivités territoriales, mais également permettre le suivi de toutes les opérations», a laissé entendre Souleymane Goudiaby, président du Conseil départemental de Bignona dans les colonnes du journal Le Quotidien.



Evoquant le mouvement d’humeur des agents des collectivités territoriales, le président de l’Ams indique qu’il y a une négociation qui a été entreprise entre les collectivités, à travers l’Ams, et le ministère de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires pour trouver une solution à cette grève.



« Nous sommes dans une très bonne dynamique de négociation et on est en train de se retrouver, puisque le problème qui se pose, c’est que les collectivités réclament l’application de la loi qui veut qu’à chaque fois qu’on augmente le salaire d’un agent de la Fonction publique centrale dans les mêmes proportions, on puisse faire une augmentation de l’agent qui a le même profil et les mêmes compétences, mais qui se trouve dans les collectivités territoriales », a expliqué le maire de Ndiob. L’application de cette loi nécessite des ressources qui seraient en train d’être mobilisées. « Nous sommes en adéquation avec les autorités pour trouver une issue heureuse à ce problème qui n’a fait que trop duré », rassure Oumar Ba.