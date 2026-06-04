Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

🔴 EN DIRECT - Sonko démasqué par ses ex frères ? Ce que Aldiouma Sow et Mimi Touré viennent de ...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé de ce jeudi 04 juin. L'actualité politique du Sénégal (rupture Sonko-Diomaye, les propos de Mimi Touré, etc.) y est décryptée, en présence de nos journalistes et invités.




Charles KOSSONOU

Jeudi 4 Juin 2026 - 11:19


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter