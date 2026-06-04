🔴 EN DIRECT - Sonko démasqué par ses ex frères ? Ce que Aldiouma Sow et Mimi Touré viennent de ...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé de ce jeudi 04 juin. L'actualité politique du Sénégal (rupture Sonko-Diomaye, les propos de Mimi Touré, etc.) y est décryptée, en présence de nos journalistes et invités.

Charles KOSSONOU

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