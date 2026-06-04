Sindiely Wade souhaite que l'héritage de son père «continue d'inspirer ceux qui croient en l'avenir du Sénégal»

Le chef d’Etat du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, préside ce jeudi 4 juin la cérémonie officielle du centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose à Dakar. A cette occasion, Sindiely Wade, fille du centenaire, a souhaité que l’héritage de son père «continue d'inspirer ceux qui croient en l'aveni» du Sénégal.



«C'est un homme profondément attaché aux autres, un homme qui aime son pays avec passion et qui a toujours porté un intérêt sincère à ceux qu'il rencontrait. Je voudrais formuler un but : que l'héritage du président Aboulaouade Wade continue d'inspirer celles et ceux qui croient en l'avenir de notre pays. Que le plus bel hommage soit de servir le pays dans l'unité, la dignité et le travail», a-t-elle dit.



Pour Sindiely Wade, la célébration dédiée à son père «dépasse la simple courtoisie protocolaire», mais témoigne de «la maturité démocratique du Sénégal et de sa capacité à honorer celles et ceux qui ont contribué à écrire son histoire».



La fille du centenaire a enfin soutenu que son père a appris aux Sénégalais que «rien de durable ne s'obtient sans effort, que les convictions doivent être défendues avec constance et que le service de la communauté est l'une des plus nobles missions auxquelles un être humain puisse consacrer son existence».