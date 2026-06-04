Affaire Ndiaga Seck : un étudiant en médecine poursuivi pour « transmission volontaire du VIH »

L’étudiant en médecine Mamadou Sadibou Augustin Diédhiou, âgé de 20 ans, arrêté dans le cadre de l’affaire de Linguère, fait désormais l’objet de poursuites pour « transmission volontaire du VIH par rapports sexuels non protégés», en plus de l’accusation d’« acte contre nature ».



Selon le journal Libération, le mis en cause aurait déclaré aux enquêteurs avoir appris sa séropositivité depuis 2024, avant même les examens effectués dans le cadre de l’enquête.



Pour rappel, l’affaire a débuté après l’exploitation d’un compte Facebook attribué à Ndiaga Seck, ouvert sous le pseudonyme « Ndanane Seck ». Les investigations menées par les éléments du commissariat de Linguère ont conduit à l’interpellation de Mamadou Sadibou Augustin Diédhiou, étudiant en troisième année de médecine et domicilié à Sicap Mbao.



Lors de son audition, le suspect aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il aurait notamment déclaré avoir été initié à des relations homosexuelles par un oncle résidant à Mbacké alors qu’il était en classe de CM2. Il a également cité plusieurs partenaires présumés, dont Ndiaga Seck, Amadou Guèye dit « Tigui », Ada Seck, Moussa Mangane et Amadou Lamine Dia. Ces derniers ont également été placés sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire.