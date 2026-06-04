Centenaire d'Abdoulaye Wade : les deux jours d’hommage national du Sénégal débutent ce jeudi

Durant deux jours, ces 4 et 5 juin, le Sénégal honore son ancien président Abdoulaye Wade, devenu centenaire le 29 mai 2026. Le président Diomaye Faye préside ce jeudi la cérémonie officielle. Le chanteur Wally Seck donnera, lui, un concert en l’honneur d’Abdoulaye Wade avant la tenue d’un colloque scientifique, vendredi, au Monument de la Renaissance africaine, ce gigantesque statue créée et inaugurée sous son magistère. Une statue devenue, aussi, le symbole des grandeurs et des controverses de sa présidence.