Centenaire de Abdoulaye Wade: l’Internationale libérale salue «un bâtisseur» qui n’a «jamais cessé de penser» à l’Afrique

En qualité de vice-président de l’Internationale libérale, le ministre ivoirien, Sidy Touré, a pris la parole ce jeudi à l’occasion de la célébration du centenaire de l’ancien Président Abdoulaye Wade. A cette occasion, il a salué «un bâtisseur» et «un démocrate» qui n’a «jamais cessé de penser» à l’Afrique.



«Abdoulaye Wade a semé les graines de l'exemplaire démocratie sénégalaise qui a offert l’ensemble des structures de la République sénégalaise à l'aune de la gouvernance économique libérale. Il appartient à cette catégorie de dirigeants, tout en s'élevant le Sénégal avec passion, n'a jamais cessé de penser à l'Afrique. L'Afrique de l'intégration, du développement, et qui croit en ses propres capacités», a dit le ministre.



Sidy Touré a aussi souhaité à Abdoulaye Wade «la paix intérieure profonde de ceux qui ont bien fait leur travail (et) la joie de l'homme qui peut regarder derrière».



Pour rappel, Abdoulaye Wade, fondateur du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) en 1974, est une figure majeure de l'Internationale libérale (IL), qui est une fédération mondiale des partis politiques libéraux. Ancien vice-président de cette organisation mondiale, il y occupe aujourd'hui les fonctions honorifiques de Membre du Comité des Sages et de Président d'honneur.