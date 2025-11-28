🔴DIRECT_ Assemblée nationale : Ousmane Sonko face aux députés pour des questions d'actualité

Autres articles
-
Questions d'actualité : Suivez en direct le face à face de Ousmane Sonko avec les députés
-
Crise en Guinée-Bissau : le Président Umaro Sissoco Embaló est arrivé au Sénégal
-
Rebasing des comptes nationaux : le FDR interpelle le gouvernement et demande des explications
-
Questions d’actualité : Le FDR soutient le boycott de l’opposition parlementaire et dénonce une « forfaiture » du Premier Ministre
-
Questions d’actualité : Pastef précise le cadre et la légalité de la séance du 28 novembre