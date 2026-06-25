🔴Direct • Qui dit vrai ? Affaire TAS, liberté provisoire et révision constitutionnelle sous la loupe

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission MidiKeng. Plusieurs sujets au menu des échanges dont la révision constitutionnelle, l'affaire Aser - Thierno Alassane Sall et la liberté provisoire accordée à l'ancien ministre Pape Malick Ndour.

Charles KOSSONOU

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